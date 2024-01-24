Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, лишении наград и званий за фейки о Российской армии (статья 203.3 УК) и другие преступления. За проголосовали 395 депутатов, против — трое. Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и еще почти 400 депутатов.





Помимо фейков, в проекте перечислены другие преступления, за которые предлагается конфисковывать имущество, лишать наград и званий:





публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);





публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК);





публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК);





публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);





призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан (статья 284.2 УК);





оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);





реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).





За фейки и дискредитацию армии России будут применяться указанные санкции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Кроме того, проект закона вносит изменение в статью 280.4 УК РФ: к деятельности, направленной против безопасности РФ, будут отнесены все преступления диверсионной направленности.





Проектом закона статья 280.4 УК РФ дополняется двумя новыми квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность: из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.