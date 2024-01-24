Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, лишении наград и званий за фейки о Российской армии (статья 203.3 УК) и другие преступления. За проголосовали 395 депутатов, против — трое. Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и еще почти 400 депутатов.
Помимо фейков, в проекте перечислены другие преступления, за которые предлагается конфисковывать имущество, лишать наград и званий:
За фейки и дискредитацию армии России будут применяться указанные санкции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Кроме того, проект закона вносит изменение в статью 280.4 УК РФ: к деятельности, направленной против безопасности РФ, будут отнесены все преступления диверсионной направленности.
Проектом закона статья 280.4 УК РФ дополняется двумя новыми квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность: из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.