Медведев объяснил удар ВСУ по Ил-76 «войной свиней у корыта»

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в результате удара ВСУ — «результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве», «война свиней у корыта». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.





В своем Telegram-канале политик написал, что дальше «тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО». Они «будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», поскольку «для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей, ведь на карту поставлено главное — власть и деньги», счел Медведев.





Зампред Совбеза выразил соболезнования в связи с гибелью российских летчиков, назвав их героями. Он также отметил, что украинские семьи не дождались из России своих пленных.





Ил-76 потерпел крушение в пяти-шести километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту были 65 перевозимых для обмена пленных военных Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.





Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Ил-76 сбили тремя ракетами американского ЗРК Patriot либо немецкого IRIS-T. Картаполов назвал цинизмом уничтожение Вооруженными силами Украины своих военных: украинское руководство знало, что готовится обмен, было проинформировано, каким образом будут доставлять пленных.





Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Москвой и Киевом.