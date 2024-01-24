Минобороны РФ сообщило, что украинский ЗРК ударил двумя ракетами по Ил-76 из Харьковской области

Удар по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими пленными, упавшему в Корочанском районе Белгородской области, был нанесен из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) в районе села Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства Военно-космических сил России наблюдали пуск двух украинских ракет. Такие подробности катастрофы привело Министерство обороны РФ.





На борту воздушного судна находились 65 украинских пленных для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа — все они погибли, подтвердило ведомство. Ранее о гибели людей сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Самолет летел по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород, удар по борту был нанесен в 11:15 (совпадает с мск).





Украинское руководство знало, что 24 января по сложившейся практике военно-транспортный самолет доставит украинских пленных на аэродром Белгорода для обмена. Мероприятие должно было пройти во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, сказано в сообщении Минобороны.





Киев пошел на уничтожение своих пленных, чтобы обвинить в этом Москву. В российском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом, которым «украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан».





Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее подтвердил, что 24 января готовился обмен пленными между Москвой и Киевом.





Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что Ил-76 сбили ракетами американского ЗРК Patriot либо немецкого IRIS-T. Точные данные предоставят специалисты.