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Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО французского зенитного комплекса SAMP-T
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ВС РФ также ударили по складам боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ undefined
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Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО французского зенитного комплекса SAMP-T

ВС РФ также ударили по складам боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ

Российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, сообщает Минобороны. Раньше о поражении этого ЗРК ведомство не информировало.


ВС РФ в течение суток также уничтожили склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, 127 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах, сказано в сообщении.


На Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск улучшено положение на переднем крае, отметили в Минобороны.

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Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, выпускающим ракеты и взрывчатку

Все назначенные цели поражены, заявили в российском ведомстве 23 января 2024
Dailystorm - Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, выпускающим ракеты и взрывчатку
#минобороны рф #специальная военная операция #украина #рф
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