Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО французского зенитного комплекса SAMP-T

Российские войска уничтожили в зоне СВО на Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, сообщает Минобороны. Раньше о поражении этого ЗРК ведомство не информировало.





ВС РФ в течение суток также уничтожили склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, 127 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах, сказано в сообщении.





На Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск улучшено положение на переднем крае, отметили в Минобороны.