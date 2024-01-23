Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, выпускающим ракеты и взрывчатку

Утром 23 января Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Об этом сообщило Министерство обороны России.





Цель удара достигнута, Вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты, говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства. Куда именно нанесены удары, Минобороны не уточнило.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетные удары Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел ВСУ Донецка. При ударе по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе города 21 января погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы.