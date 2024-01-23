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Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, выпускающим ракеты и взрывчатку
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Все назначенные цели поражены, заявили в российском ведомстве undefined
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Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, выпускающим ракеты и взрывчатку

Все назначенные цели поражены, заявили в российском ведомстве

Утром 23 января Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Об этом сообщило Министерство обороны России.


Цель удара достигнута, Вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты, говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства. Куда именно нанесены удары, Минобороны не уточнило.


Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетные удары Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел ВСУ Донецка. При ударе по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе города 21 января погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы.

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Песков заявил, что удары по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел Донецка

Пресс-секретарь президента России сказал, что ВС РФ не бьют по социальным объектам и жилым кварталам, в отличие от противника 23 января 2024
Dailystorm - Песков заявил, что удары по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на обстрел Донецка
#специальная военная операция #украина #рф
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