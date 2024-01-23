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Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми
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По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в России undefined
Новости

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в России

В России нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов, имеющих троих и более детей, в мирное время, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С таким предложением он выступил на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совете Федерации.


Предстоятель Русской православной церкви отметил, что сейчас право на отсрочку от мобилизации имеют отцы четырех и более детей. Таких семей в России гораздо меньше, чем с тремя, при этом именно семьи с тремя детьми дают «хотя и минимальный, но реальный прирост нашего населения».


21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она продлилась чуть дольше месяца. На службу в Вооруженные силы РФ призвали свыше 300 тысяч человек.

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Минобороны сообщило, что право отсрочки от частичной мобилизации получили свыше 800 тысяч россиян

Почти треть из них — IT-специалисты 29 декабря 2023
Dailystorm - Минобороны сообщило, что право отсрочки от частичной мобилизации получили свыше 800 тысяч россиян
#частичная мобилизация #многодетные семьи #патриарх кирилл #мобилизация
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