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В Петербурге автобус наехал на пешеходов, пострадали пять человек
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Четверо из них находятся в тяжелом состоянии undefined
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В Петербурге автобус наехал на пешеходов, пострадали пять человек

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга рейсовый автобус выехал на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали пять человек: четверо находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Двух мужчин зажало под автобусом. Чтобы его поднять и извлечь пострадавших, на место ДТП пришлось вызывать два автокрана, сообщает телеканал РЕН ТВ.


По предварительным данным, авария произошла из-за проблем со здоровьем у водителя автобуса, уточнили в региональном ГУ МВД. Полиция проводит проверку.

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Прокуратура Василеостровского района проверит в действиях перевозчика соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство также контролирует проверки, проводимые правоохранительными органами.

#санкт-петербург #происшествие #дтп
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