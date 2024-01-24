В Петербурге автобус наехал на пешеходов, пострадали пять человек

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга рейсовый автобус выехал на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали пять человек: четверо находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Двух мужчин зажало под автобусом. Чтобы его поднять и извлечь пострадавших, на место ДТП пришлось вызывать два автокрана, сообщает телеканал РЕН ТВ.





По предварительным данным, авария произошла из-за проблем со здоровьем у водителя автобуса, уточнили в региональном ГУ МВД. Полиция проводит проверку.