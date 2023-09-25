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Американский телеведущий заявил, что власти США отказали ему в возможности взять интервью у Путина
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Такер Карлсон также сказал, что никто из представителей американских СМИ не поддержал его undefined
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Американский телеведущий заявил, что власти США отказали ему в возможности взять интервью у Путина

Такер Карлсон также сказал, что никто из представителей американских СМИ не поддержал его

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что власти США отказали ему в возможности взять интервью у президента России Владимира Путина. Ранее Карлсон предположил, что Вашингтон в 2024 году может начать полномасштабную войну с Москвой.


В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche журналист сказал, что «пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило его». Карлсон призвал всех «подумать об этом». Его цитирует ТАСС.


Телеведущий также заявил, что никто из представителей американских СМИ не поддержал его «право как журналиста» осветить мнение Путина о конфликте на Украине.


Карлсон добавил, что власти США уже несколько десятилетий агрессивно пытаются получить контроль над всеми СМИ в стране. По его мнению, большинство журналистов боятся сказать что-то, «что может быть неприятно людям во власти».


В конце августа главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Такер Карлсон хочет взять интервью у Владимира Путина. Симоньян похвалила намерение Такера и выразила надежду, что кто-то передаст эту информацию российскому президенту.


31 августа Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена будто бы планирует начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году. По мнению журналиста, это якобы нужно администрации, чтобы сохранить свою власть в США.

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Американский телеведущий заявил, что власти США отказали ему в возможности взять интервью у Путина

Такер Карлсон также сказал, что никто из представителей американских СМИ не поддержал его 25 сентября 2023
Dailystorm - Американский телеведущий заявил, что власти США отказали ему в возможности взять интервью у Путина
#сша #такер карлсон #интервью #путин #журналист
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