США и Евросоюз проиграли «войну на истощение» против России. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он полагает, что Киев ждет либо капитуляция на условиях Москвы, либо Украина вовсе перестанет существовать как государство.





Свой новый пост в Telegram-канале Володин озаглавил следующим образом: «Семь фактов, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России». Председатель Госдумы вначале напомнил, что Запад влил огромные средства в милитаризацию киевского режима.





В результате это обернулось нехваткой оружия и боеприпасов у западных стран, утратой европейцами и американцами доверия к своим политикам и провалу контрнаступления ВСУ, пояснил Володин.





Председатель Госдумы отнес к результатам «войны на истощение» экономические проблемы Европы и США, нехватку личного состава ВСУ и тот факт, что Украина оказалась банкротом.





Он обратил внимание, что с Украины бежало свыше 10,5 миллиона человек, и страна (начиная с 2014 года) потеряла 53,7% своего населения. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев не в состоянии выполнять обязательства перед гражданами, заметил Володин. Таким образом, как указал политик, финансовая самостоятельность Украиной утрачена.