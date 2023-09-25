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В Турции найдена мертвой российская феминистка Анастасия Емельянова
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По подозрению в убийстве местные правоохранители задержали жениха девушки undefined
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В Турции найдена мертвой российская феминистка Анастасия Емельянова

По подозрению в убийстве местные правоохранители задержали жениха девушки

В турецком городе Эрзурум была обнаружена мертвой фем-активистка из России Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал Sota. О смерти активистки сообщила ее подруга Анастасия Полозкова. По ее утверждению, Анастасия была убита.


В качестве основного подозреваемого — жених феминистки. Мужчину по имени Низар уже задержала полиция. Она выясняет все обстоятельства и детали произошедшего.


Пока известно, что Емельянова не выходила на связь с 20 сентября. Девушку искали 23 и 24 сентября. Полозкова также добавила, что 23 сентября местные правоохранители отказывались принимать заявление о пропаже россиянки.


Найти адвоката для мамы Емельяновой помогли турецкие феминистки, отметила подруга погибшей. Она выразила надежду, что родственникам Емельяновой помогут российские дипломаты в доставке тела на родину.


Анастасия Емельянова была одним из авторов Telegram-канала «Феминистки объясняют». На канале публиковалось видео «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире». Емельянова ранее рассказывала в соцсетях, что нашла в приложении для знакомств Tinder парня, который ее полностью финансово обеспечивает.

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#турция #убийство #феминистки #россиянка
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