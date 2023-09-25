Глава Минэкономики: Инфляция в 2024 году будет на «достаточно высоких уровнях»

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в следующем году инфляция в стране будет на «достаточно высоких уровнях». Ее среднегодовой показатель в 2024 году прогнозируется на уровне 7,2%.





Министр выступил в Совете Федерации. Он рассказал, что уровень инфляции «декабрь к декабрю» составит 7,5%, «декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%». Решетникова цитирует ТАСС.





В Минэкономики рассчитывают, что инфляция уменьшится, «но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», отметил глава ведомства.





12 сентября Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,3% до 7,5%. На 2024 год прогноз увеличился с 4% до 4,5%.





22 сентября глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году ожидается поступление в бюджет доходов на 35 триллионов рублей. При этом ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые, рассчитывают в кабмине.