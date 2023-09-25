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Умер бывший министр экономики России и основатель ВШЭ Евгений Ясин
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Идеологу реформ начала 90-х было 89 лет Евгений Ясин
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Умер бывший министр экономики России и основатель ВШЭ Евгений Ясин

Идеологу реформ начала 90-х было 89 лет

Евгений Ясин Фото: Global Look Press / Антон Белицкий

Скончался бывший министр экономики России, основатель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Ясин. Об этом на своей странице в Facebook* сообщил писатель, бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский. Ясину было 89 лет.


В конце августа Telegram-каналы писали, что Ясина госпитализировали в тяжелом состоянии и положили в реанимацию. У него выявили отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.


Евгений Ясин в позднесоветский и ельцинский периоды работал над проектами экономических реформ в России. Например, в 1990 году участвовал в разработке программы «500 дней», предполагавшей быстрый переход от плановой экономики к рыночной. Из-за разногласий между руководством СССР и РСФСР программу не приняли.


Министром экономики Ясин был в 1994-1997 годах. С октября 1998-го по июнь 2021 года был научным руководителем ВШЭ, с июля 2021-го — почетным научным руководителем вуза.


В 1999 году Ясин участвовал в создании «Стратегии-2010», которая фактически легла в основу экономической политики российских властей в начале 2000‑х.


В 2000-2019 годах был президентом фонда «Либеральная миссия», с 2018-го входил в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.


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#вшэ #экономика #реформа
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