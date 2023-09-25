В Ереване задержали 168 участников беспорядков, требовавших отставки Пашиняна

В Ереване полиция задержала 168 участников акции протеста, которые требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МВД республики. Люди перекрывали улицы в столице, пытаясь парализовать транспортное сообщение.





Задержания оппозиционных активистов с утра 25 сентября проводили силы специального назначения полиции Армении — «Красные береты», уточняет ТАСС.





Полицейские сначала через громкоговорители предупредили протестующих о запрете перекрывать перекресток Туманян-Сарьян в центре Еревана. Но когда их требования не были выполнены, начались задержания активистов. Акции протеста в разных местах армянской столицы продолжаются.





Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Ранее участники акций пытались взять штурмом здание правительства и прорвать кордон полиции. Силовики применяли против митингующих светошумовые гранаты.





«Красные береты» утром 22 сентября задержали лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна, который призывал сторонников блокировать на улицах автомобильное движение. В тот же день спецназ в ходе митингов задержал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона. По словам его адвокатов, мужчину избили.





25 сентября Ереванский суд арестовал на месяц Левона Кочаряна. Он обвиняется в применении насилия в отношении полицейских во время массовых акций в столице Армении.