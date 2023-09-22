В Ереване спецназ задержал лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Теваняна

Специальные силы полиции «Красные береты» утром задержали лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна. Это произошло после того, как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана. Полиция уже начала задержания оппозиционных активистов, сообщает ТАСС.





В альянсе заявили, что Теванян задержан во время акции неповиновения и доставлен в полицейский отдел района Эребуни.





Беспорядки в Ереване начались на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Протестующие пытались взять штурмом здание кабмина и прорвать кордон полиции. Силовики применили против митингующих светошумовые гранаты. 20 и 21 сентября на площади Республики, рядом со зданием правительства, снова наблюдались стычки протестующих с правоохранителями.





21 сентября несколько тысяч митинговавших в Ереване были участниками шествия в разных направлениях по примыкающим к зданию правительства улицам Еревана.





Протестовавшие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе и вступали с полицией в перепалку. Сам Теванян призывал сторонников блокировать на улицах автомобильное движение.





19 сентября началось обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку сообщили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера», потребовав вывода из региона военных Армении. В Ереване утверждают, что в Карабахе нет армянских Вооруженных сил, и называют происходящее «широкомасштабной агрессией». Россия призвала обе стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.