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Силовики задержали в Иркутске убийцу, отсидевшего 22 года и сбежавшего из колонии в день освобождения
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Камолжона Калонова депортируют в Таджикистан undefined
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Силовики задержали в Иркутске убийцу, отсидевшего 22 года и сбежавшего из колонии в день освобождения

Камолжона Калонова депортируют в Таджикистан

В Иркутске задержали заключенного Камолжона Калонова, который несколько дней назад сбежал из колонии-поселения. Мужчину передадут полиции для депортации в Таджикистан. Об этом сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области.


Калонов, отбывавший 22-летний срок за убийство, сбежал 18 сентября из колонии-поселения в поселке Маркова. В тот день осужденного должны были освободить. Во ФСИН говорили, что заключенный большую часть своего срока отбыл в более строгом режиме, но потом ему смягчили условия содержания.


В начале сентября в Алапаевске Свердловской области задержали осужденного, который совершил побег из колонии-поселения №45 в поселке Восточном. Мужчина отбывал пятилетний срок за смертельное ДТП.

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#фсин #колония #происшествие #иркутская область
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