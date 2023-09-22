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Захарова обвинила главу Еврокомиссии во лжи после ее заявлений о применении ядерного оружия
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Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию, убеждена дипломат undefined
Новости

Захарова обвинила главу Еврокомиссии во лжи после ее заявлений о применении ядерного оружия

Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию, убеждена дипломат

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале. Дипломат считает, что, говоря так, глава ЕК поступает «отвратительно и опасно».


В своем новом посте Захарова напомнила, что 21 сентября фон дер Ляйен вручала награды Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) — американского аналитического центра при НАТО, специализирующегося «на генерировании русофобских, антироссийских смыслов».


Одним из лауреатов в нынешнем году стал японский премьер-министр Фумио Кисида. Фон дер Ляйен похвалила его за за поддержку Украины и борьбу с Россией. При этом глава Еврокомиссии упомянула Хиросиму, где родился японский премьер и умерли его родные во время ядерной бомбардировки в 1945 году.


Однако про Соединенные Штаты, которые сбросили эти бомбы, в речи фон дер Ляйен ничего не было, заметила Захарова. Она добавила, что глава ЕК пошла дальше, возложив трагедию Хиросимы на Россию. 


«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен», — написала официальный представитель МИД России.


США провели бомбардировку городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Жертвами удара стали свыше 70 тысяч человек. Спустя пять лет из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 200 тысяч человек.

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#хиросима #еврокомиссия #мария захарова #ядерное оружие #обвинение
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