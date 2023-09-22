Захарова обвинила главу Еврокомиссии во лжи после ее заявлений о применении ядерного оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале. Дипломат считает, что, говоря так, глава ЕК поступает «отвратительно и опасно».





В своем новом посте Захарова напомнила, что 21 сентября фон дер Ляйен вручала награды Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) — американского аналитического центра при НАТО, специализирующегося «на генерировании русофобских, антироссийских смыслов».





Одним из лауреатов в нынешнем году стал японский премьер-министр Фумио Кисида. Фон дер Ляйен похвалила его за за поддержку Украины и борьбу с Россией. При этом глава Еврокомиссии упомянула Хиросиму, где родился японский премьер и умерли его родные во время ядерной бомбардировки в 1945 году.





Однако про Соединенные Штаты, которые сбросили эти бомбы, в речи фон дер Ляйен ничего не было, заметила Захарова. Она добавила, что глава ЕК пошла дальше, возложив трагедию Хиросимы на Россию.





«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен», — написала официальный представитель МИД России.





США провели бомбардировку городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Жертвами удара стали свыше 70 тысяч человек. Спустя пять лет из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 200 тысяч человек.