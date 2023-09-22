Зеленский сообщил, что Украина и США будут совместно производить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что Киев и Вашингтон будут совместно производить вооружения. На Украине, в частности, будут выпускаться системы ПВО, уточнил глава государства.





Благодаря сотрудничеству двух стран будут созданы новая промышленная база и рабочие места, заявил Зеленский. Он назвал договоренность о кооперации США и Украины в военной промышленности историческим шагом.





Подводя итоги своего визита в США, Зеленский упомянул новый пакет американской военной помощи на 325 миллионов долларов. В него вошли в том числе кассетные боеприпасы и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Украинский лидер поблагодарил Байдена и Конгресс за поддержку Киева.





Соединенные Штаты — не единственный союзник Украины, планирующий развивать военное производство в стране. Ранее о планах открыть завод по производству бронетехники объявил немецкий концерн Rheinmetall.