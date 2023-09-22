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Зеленский сообщил, что Украина и США будут совместно производить оружие
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Будет налажен выпуск в том числе систем противовоздушной обороны undefined
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Зеленский сообщил, что Украина и США будут совместно производить оружие

Будет налажен выпуск в том числе систем противовоздушной обороны

Фото: Global Look Press / SOPA Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после встречи с американским коллегой Джо Байденом, что Киев и Вашингтон будут совместно производить вооружения. На Украине, в частности, будут выпускаться системы ПВО, уточнил глава государства.


Благодаря сотрудничеству двух стран будут созданы новая промышленная база и рабочие места, заявил Зеленский. Он назвал договоренность о кооперации США и Украины в военной промышленности историческим шагом.


Подводя итоги своего визита в США, Зеленский упомянул новый пакет американской военной помощи на 325 миллионов долларов. В него вошли в том числе кассетные боеприпасы и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Украинский лидер поблагодарил Байдена и Конгресс за поддержку Киева.


Соединенные Штаты — не единственный союзник Украины, планирующий развивать военное производство в стране. Ранее о планах открыть завод по производству бронетехники объявил немецкий концерн Rheinmetall.

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Подоляк заявил, что Украина использует собственное оружие для атак на Крым

СМИ писали, что ВСУ применяли британские крылатые ракеты Storm Shadow 15 сентября 2023
Dailystorm - Подоляк заявил, что Украина использует собственное оружие для атак на Крым
#сша #рф #владимир зеленский #украина #джо байден
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