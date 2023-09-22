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Армения призвала ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах
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Ереван заявил, что Баку планирует провести этническую чистку проживающих в регионе армян undefined
Новости

Армения призвала ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

Ереван заявил, что Баку планирует провести этническую чистку проживающих в регионе армян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН призвал международную организацию направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах для поддержания безопасности. По словам дипломата, в состав миссии ООН также должны войти эксперты, которые будут следить за соблюдением прав человека в регионе и гуманитарной ситуацией.


Мирзоян также потребовал осудить возобновление боев и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе. По словам главы армянского МИД, Азербайджан вновь ударил по региону, несмотря на объявленное недавно прекращение огня. Целью Баку Мирзоян назвал этническую чистку проживающих в Карабахе армян.


Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь заявил, что обращение Армении к Совбезу ООН по ситуации в Карабахе нарушает устав международной организации. Он также отверг обвинения в ударах по мирным жителям.


19 сентября Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Боевые действия длились сутки. При посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение включает в себя разоружение карабахской армии и вывод армянских сил из региона.


Стороны договорились решить вопросы реинтеграции Карабаха в Азербайджан путем переговоров. Первая встреча прошла в азербайджанском Евлахе 21 сентября. Положения плана по реинтеграции пока не опубликованы.


В Карабахе действует российский миротворческий контингент. 20 сентября машину, в которой ехали солдаты, обстреляли азербайджанские военные. Погибли пять российских миротворцев. В тот же день, по заявлению Баку, члены незаконного армянского формирования обстреляли еще один автомобиль с солдатами. Один российский миротворец погиб, еще один ранен.

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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела после гибели российских миротворцев в Карабахе

Расследование инцидента поручено Следственному управлению ведомства 21 сентября 2023
Dailystorm - Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела после гибели российских миротворцев в Карабахе
#азербайджан #армения #нагорный карабах #оон
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