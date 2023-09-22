ПВО сбила беспилотник на подлете к Туапсе

Система противовоздушной обороны утром уничтожила беспилотник на подлете к Туапсе, сообщила администрация Туапсинского района. Власти уточнили, что ПВО произвела два пуска в сторону Черного моря.





Повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений на берегу нет, никто не пострадал, жалоб от местных жителей после произошедшего не было, говорится в сообщении.





Позже Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Туапсинском районе. Еще один беспилотник уничтожили вблизи юго-восточного побережья Крыма, заявили в ведомстве.





Власти регулярно сообщают об уничтожении украинских беспилотников над Черным морем. Так, 21 сентября Минобороны заявило, что военные сбили в этой акватории и над Крымом 19 дронов противника.