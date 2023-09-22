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В Минэнерго рассказали о бессрочном запрете на экспорт бензина и дизеля из России
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Замглавы ведомства Павел Сорокин отметил, что эта мера нужна для насыщения внутреннего рынка undefined
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В Минэнерго рассказали о бессрочном запрете на экспорт бензина и дизеля из России

Замглавы ведомства Павел Сорокин отметил, что эта мера нужна для насыщения внутреннего рынка

Запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива пока введен бессрочно, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. По его словам, принятая правительством мера быстро отразится на оптовых ценах, станет стимулом для их снижения. Он добавил, что с начала этой недели стоимость бензина АИ-92 снизилась примерно на 10%, дизельного топлива — на 2,5-3%.


Сорокин отметил, что запрет на экспорт призван приостановить «серые» поставки топлива за рубеж и насытить внутренний рынок. Эта мера поможет в том числе аграриям, которые являются одними из крупнейших потребителей дизтоплива, особенно в посевную и уборочную кампании, сказал замглавы Минэнерго.


Правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября. Ограничение не распространяется, в частности, на перемещение этих товаров в рамках транзитных перевозок через Россию, гуманитарной помощи и личного пользования физлицами. В правительстве говорили, что запрет введен временно.


Власти приняли меры на фоне резкого роста цен на топливо в последние месяцы — как биржевых, так и розничных. Сорокин называл среди причин девальвацию рубля, повлиявшую на экспортные товары, в том числе нефть и нефтепродукты, а также мировой дефицит дизельного топлива, особенно в Европе.

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Dailystorm - В «Газпром нефти» предупредили россиян о риске дефицита бензина и дизеля
#дизель #рф #топливо #минэнерго #бензин
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