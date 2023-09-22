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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов с кассетными снарядами
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В транш вошли и ракеты для HIMARS undefined
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов с кассетными снарядами

В транш вошли и ракеты для HIMARS

Соединенные Штаты направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов, в него войдут в том числе кассетные боеприпасы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, новый пакет помощи призван помочь ВСУ в контрнаступлении.


Пентагон уточнил, что Украина получит в том числе ракеты AIM-9M для ПВО, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулеметы для борьбы с беспилотниками, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, почти 60 легких тактических машин и более трех миллионов патронов к стрелковому оружию.


Вашингтон объявил о военной помощи Киеву во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. На переговорах Байден, в частности, заявил, что американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.


В посольстве России в Вашингтоне заявили, что США готовы поставлять Украине самые опасные вооружения, чтобы «дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся «контрнаступление». Дипмиссия призвала американские власти «осознать бесперспективность» постоянной военной поддержки ВСУ, поскольку эти поставки не способны изменить ситуацию на поле боя.


Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты пока не будут передавать тактические ракеты ATACMS Украине, однако Байден рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

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Пентагон заявил, что танки Abrams доставят на Украину в ближайшие дни или недели

По «соображениям оперативной безопасности» в ведомстве не стали вдаваться в подробности 21 сентября 2023
Dailystorm - Пентагон заявил, что танки Abrams доставят на Украину в ближайшие дни или недели
#украина #сша #рф
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