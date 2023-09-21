Пентагон заявил, что танки Abrams доставят на Украину в ближайшие дни или недели

Американские танки Abrams поступят на Украину в «ближайшие дни или недели». Об этом на регулярном брифинге для СМИ заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, указав, что не может вдаваться в подробности этого вопроса по «соображениям оперативной безопасности».





Райдер добавил, что поставки идут «по графику», однако уточнять, сколько именно единиц техники получат украинские военнослужащие, он не стал.





Он также заявил, что ожидаемый пакет военной помощи Киеву, о котором должны объявить 21 сентября, будет включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию. При этом Райдер отказался комментировать то, будут ли переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS.





В июле издание Politico сообщило, что в первую партию танков, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву 31 машину старой модели M1A1.





Издание также отмечало, что США рассчитывают начать поставки танков на Украину в сентябре. В августе планируется отправить несколько боевых машин в Германию, где их отремонтируют, после этого танки поставят на Украину. Часть собеседников газеты допустили, что Киев может получить американские танки даже в августе, но оценка «чрезмерно оптимистична».