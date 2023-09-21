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Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом, который попросил миллиард рублей на строительство школ
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Президент отметил, что «такому богатому» человеку, вероятно, было стыдно озвучивать такую сумму undefined
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Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом, который попросил миллиард рублей на строительство школ

Президент отметил, что «такому богатому» человеку, вероятно, было стыдно озвучивать такую сумму

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил выделить миллиард рублей в год из бюджета РФ на поддержку их учебного проекта в сфере IТ. Глава государства отметил, что эту цифру он вытащил из Грефа «прямо клещами».


В ходе своего визита в Великий Новгород российский лидер посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта «Сбера», который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IT. Глава государства спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства этих школ. Греф сказал, что «миллиард в год будет здорово».


Тогда глава государства в шутку отметил, что главе Сбербанка «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард», ведь сам он — богатый.


Греф ответил, что Сбербанк инвестировал в этот проект «огромные деньги». Владимир Путин указал, что осведомлен об этом, добавив, что «лишний миллиард не помешает из федерального бюджета», пообещав помочь.


Ранее президент России прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. В ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится и с победителями чемпионата высоких технологий.

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#герман греф #путин #рф
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