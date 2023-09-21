Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом, который попросил миллиард рублей на строительство школ

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил выделить миллиард рублей в год из бюджета РФ на поддержку их учебного проекта в сфере IТ. Глава государства отметил, что эту цифру он вытащил из Грефа «прямо клещами».





В ходе своего визита в Великий Новгород российский лидер посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта «Сбера», который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IT. Глава государства спросил, какая финансовая помощь требуется для строительства этих школ. Греф сказал, что «миллиард в год будет здорово».





Тогда глава государства в шутку отметил, что главе Сбербанка «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард», ведь сам он — богатый.





Греф ответил, что Сбербанк инвестировал в этот проект «огромные деньги». Владимир Путин указал, что осведомлен об этом, добавив, что «лишний миллиард не помешает из федерального бюджета», пообещав помочь.





Ранее президент России прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород. В ходе поездки глава государства планирует провести заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Кроме того, президент встретится и с победителями чемпионата высоких технологий.