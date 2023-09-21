Россия вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

В России с 1 октября введут экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Об этом пресс-служба правительства России сообщила в Telegram, уточнив, что данная мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка страны.





Пошлины на широкий перечень товаров будут действовать до конца 2024 года. Их размер составит до 10% для удобрений и 4-7% — для прочих товаров. При курсе 80 рублей за доллар и ниже пошлины и вовсе будут нулевыми.





Накануне источники РБК и «Интерфакса» сообщили, что правительство РФ изучает вопрос изъятия у экспортеров «курсовой ренты» через новую пошлину, размер которой будет привязан к курсу доллара. Инициатива принадлежит Минфину, согласно оценкам которого, для балансировки бюджета не хватает 500-700 миллиардов рублей, рассказал источник РБК.





21 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что товары с высокой импортной составляющей и продукция высокого передела, требующая несколько стадий переработки исходного сырья, могут оказаться вне действия пошлин.