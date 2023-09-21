Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела после гибели российских миротворцев в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила два уголовных дела в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно из сообщения в официальном Telegram-канале ведомства.





В ведомстве сообщили, что 20 сентября азербайджанские военнослужащие обстреляли машину российских миротворцев, так как ошибочно приняли ее за принадлежавшую армянским военным из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».





По данным ведомства, погибли пять российских солдат, но в тот же день неустановленные армянские солдаты обстреляли принадлежащий миротворцам КаМАЗ. Погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.





Уголовные дела возбуждены по обоим фактам. Их расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.





Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских миротворцев в Карабахе. Алиев заверил, что будет проведено тщательное расследование произошедшего, виновные понесут наказание.