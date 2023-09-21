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На Украине разрешили писать слова «Россия» и «Москва» с маленькой буквы
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Правило утверждено Нацкомиссией по стандартам госязыка undefined
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На Украине разрешили писать слова «Россия» и «Москва» с маленькой буквы

Правило утверждено Нацкомиссией по стандартам госязыка

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Москва» и ряд других с маленькой буквы в текстах неофициального содержания. Об этом со ссылкой на официальное заявление ведомства сообщило местное агентство «Украинские новости».


Также не будет квалифицироваться как отклонение от норм украинского языка написание со строчной буквы «Московия», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ», «Российская Федерация» и ряда других наименований.


7 сентября депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что министр образования Украины Оксен Лисовой подписал приказ, согласно которому в стране слова «Российская Федерация» необходимо писать с заглавных букв — вопреки сложившейся в последнее время на Украине практике. Позже Лисовой пояснил, что возглавляемое им министерство приняло решение писать слова с заглавных букв из-за требований Минюста.


В марте 2023 года Верховная рада одобрила «деколонизационный закон» о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Алексей Гончаренко, указав на недопустимость использования наименований, «увековечивающих Россию».


Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что Украина на протяжении многих лет следует курсу на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

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