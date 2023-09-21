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В Каменске-Уральском оцепили многоквартирный дом, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина
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По данным СМИ, он пытается вломиться в квартиру к бывшей жене undefined
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В Каменске-Уральском оцепили многоквартирный дом, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина

По данным СМИ, он пытается вломиться в квартиру к бывшей жене

В Каменске-Уральском в Свердловской области вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде трехэтажного жилого дома. Полиция оцепила здание. Об этом пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области сообщила «Коммерсанту».


Сейчас правоохранители ведут с мужчиной переговоры. В пресс-службе управления МВД добавили, что дополнительные комментарии по инциденту будут после завершения проверочных мероприятий.


Местные СМИ пишут, что мужчине 43 года, он пытается вломиться в квартиру к бывшей жене. По информации Telegram-канала «112», на него завели уголовное дело об истязании за то, что он избивал свою супругу.


В июле в Истре в Подмосковье при задержании ликвидировали стрелка, захватившего коттедж в поселке «Шервуд». По информации СМИ, у мужчины якобы были проблемы с психикой.


Очевидцы рассказали, что он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль.

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Захватившего особняк в элитном поселке под Истрой ликвидировали при штурме

Мужчина забаррикадировался и оказывал сопротивление силовикам 22 июля 2023
Dailystorm - Захватившего особняк в элитном поселке под Истрой ликвидировали при штурме
#каменск-уральский #правоохранители #свердловская область
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