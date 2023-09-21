В медколледже в Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом

Не менее 17 человек, включая девять детей, отравились неизвестным газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Об этом в ГУ МЧС по республике сообщили ТАСС. В ведомстве уточнили, что информация об этом инциденте поступила правоохранителям днем в 15:50 по местному времени.





Пять человек находятся в реанимации, все в сознании, их состояние оценивается как средней тяжести. В ведомстве отметили, что врачи уже осмотрели пострадавших. На месте работают сотрудники МЧС и следователи.





В Telegram-каналах и СМИ также заявляют, что всего пострадали 23 человека. Причиной массового отравления якобы стал переизбыток одоранта, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха, в газовой системе. Официальных подтверждений нет.





Ранее сообщалось, что трое детей были госпитализированы с признаками отравления после посещения бассейна в Сергиевом Посаде. Затем стало известно, что отравление в бассейне произошло из-за сбоя оборудования. По факту ЧП правоохранители организовали проверку.