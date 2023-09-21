Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом, сославшись на напряженный график законодателей. Об этом сообщил канал NBC News.





При этом спикер напомнил, что Зеленский ранее уже выступал перед Конгрессом. Последний раз он обращался к палате в декабре 2022 года, спикером палаты представителей тогда была демократ Нэнси Пелоси.





Ранее Зеленский прибыл в Капитолий ради выступления перед Конгрессом. Туда он направился на следующий день после выступления на заседании Совбеза ООН, проходившем в Нью-Йорке. Там он, в частности, потребовал, чтобы ВС России покинули территорию Украины «в пределах 1991 года».





В ООН Зеленский также потребовал полный возврат стране контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.





Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совбеза ООН в ответ на призывы вернуться к границам Украины 1991 года, что официальный Киев неоднократно обещал истребить жителей своих бывших территорий. Он поинтересовался, знакомы ли западные политики с такими заявлениями руководства Украины.