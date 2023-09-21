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Болгария высылает настоятеля подворья РПЦ в Софии
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Российские дипломаты раскритиковали решение болгарских властей undefined
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Болгария высылает настоятеля подворья РПЦ в Софии

Российские дипломаты раскритиковали решение болгарских властей

Власти Болгарии высылают из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. Российские дипломаты раскритиковали решение болгарских властей.


Помимо Вассиана, страну должны будут покинуть двое служителей храма Святого Николая Мирликийского. Об этом сообщило посольство России в Болгарии.


Российские дипломаты заявили, что возмущены решением властей Болгарии. В посольстве считают, что болгарское руководство разрушает общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами.


Также дипломаты обвинили Софию в стремлении разорвать «отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквями, озлобить друг против друга русский и болгарский народы».


Показательно, что решение было принято именно 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, отметили в диппредставительстве. Посольство подчеркнуло, что ответственность за стремительную деградацию отношений между Москвой и Софией полностью лежит на болгарской стороне.

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Dailystorm - В Лондоне обвинили пятерых граждан Болгарии в шпионаже в пользу России
#рпц #болгария #софия #высылка
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