Болгария высылает настоятеля подворья РПЦ в Софии

Власти Болгарии высылают из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. Российские дипломаты раскритиковали решение болгарских властей.





Помимо Вассиана, страну должны будут покинуть двое служителей храма Святого Николая Мирликийского. Об этом сообщило посольство России в Болгарии.





Российские дипломаты заявили, что возмущены решением властей Болгарии. В посольстве считают, что болгарское руководство разрушает общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами.





Также дипломаты обвинили Софию в стремлении разорвать «отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквями, озлобить друг против друга русский и болгарский народы».





Показательно, что решение было принято именно 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, отметили в диппредставительстве. Посольство подчеркнуло, что ответственность за стремительную деградацию отношений между Москвой и Софией полностью лежит на болгарской стороне.