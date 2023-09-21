В Лондоне обвинили пятерых граждан Болгарии в шпионаже в пользу России

Пятерых граждан Болгарии, задержанных в Великобритании в феврале, обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом заявила пресс-служба Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.





В ведомстве сообщили, что фигурантами уголовного дела оказались 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова.





Все они, как заметили в прокуратуре, «обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне».





В ведомстве также рассказали, что злоумышленники якобы работали на Москву в период с 30 августа 2020-го по 8 февраля 2023 года «с целью нанесения ущерба безопасности и интересам» британской стороны.





Русеву, Джамбазову и Ивановой ранее были предъявлены лишь обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.