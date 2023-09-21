В Госдуме предложили разрешить Росгвардии иметь в своем составе добровольцев

Группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в составе добровольцев. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн, уточнив, что этот пакет инициатив хотят внести в Думу 22 сентября для их оперативного рассмотрения.





По его словам, новые нормы устанавливают, что добровольческие формирования смогут создаваться Федеральной службой войск национальной гвардии по решению президента РФ. Добровольцев Росгвардии предлагается привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции РФ.





Инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, отметил также Хинштейн. Он напомнил, что сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положение в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что Росгвардия может иметь добровольческие части, делает вывод депутат.





Хинштейн назвал важным распространение на добровольцев Росгвардии всех правовых и социальных гарантий, которые сейчас доступны добровольческим формированиям Минобороны России.





4 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Изменения, которые позволили ведомству иметь тяжелую технику, внесли в закон «О войсках национальной гвардии».