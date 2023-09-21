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В Минобороны России рассказали о ночном ударе по центрам подготовки украинских диверсантов
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Все цели были достигнуты, заявили в ведомстве undefined
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В Минобороны России рассказали о ночном ударе по центрам подготовки украинских диверсантов

Все цели были достигнуты, заявили в ведомстве

Российские военные 21 сентября ударили ночью по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все цели удара были достигнуты.


Удар, как уточнили в Минобороны, оказался нанесен беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Все объекты поражены, добавили в ведомстве.


Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Новопокровки и Работино, и был нанесен удар по 46-й аэромобильной бригаде в районе Вербового. На Донецком направлении отражены пять атак ВСУ, на Краснолиманском — три.


Украинская армия, по подсчетам Минобороны, потеряла 555 человек. Военные РФ также уничтожили БМП Bradley, три артиллерийские системы М777, САУ Krab, САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Ураган», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Еще три дрона сбито в Курской, Белгородской и Орловской областях, заявили в ведомстве 21 сентября 2023
Dailystorm - Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем
#всу #диверсанты #украина #минобороны рф
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