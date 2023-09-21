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В украинском эфире показали сюжет из зала ООН, где Зеленский слушает свое же выступление
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Запись, вероятно, должна была показать полный зал слушателей undefined
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В украинском эфире показали сюжет из зала ООН, где Зеленский слушает свое же выступление

Запись, вероятно, должна была показать полный зал слушателей

В эфире телемарафона Украины вышла запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он в зале слушает сам себя. На казус обратило внимание издание Klymenko.Time, предположив, что смонтированное видео было призвано показать полный зал слушателей.

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Ранее Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН озвучил два требования к России для завершения конфликта. Он призвал полностью вывести российские войска, в том числе Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Второй пункт — полный возврат стране контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.


Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совбеза ООН в ответ на призывы вернуться к границам Украины 1991 года, что официальный Киев неоднократно обещал истребить жителей своих бывших территорий. Он поинтересовался, знакомы ли западные политики с такими заявлениями руководства Украины.


Глава МИД России также сказал, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, США могли бы потребовать от Украины отменить указ об отказе от переговоров с Россией. Согласно документу, подписанному Зеленским в октябре 2022 года, мирное урегулирование с РФ невозможно, пока ее президентом остается Владимир Путин.

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