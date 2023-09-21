В украинском эфире показали сюжет из зала ООН, где Зеленский слушает свое же выступление

Ранее Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН озвучил два требования к России для завершения конфликта. Он призвал полностью вывести российские войска, в том числе Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Второй пункт — полный возврат стране контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.





Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совбеза ООН в ответ на призывы вернуться к границам Украины 1991 года, что официальный Киев неоднократно обещал истребить жителей своих бывших территорий. Он поинтересовался, знакомы ли западные политики с такими заявлениями руководства Украины.





Глава МИД России также сказал, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, США могли бы потребовать от Украины отменить указ об отказе от переговоров с Россией. Согласно документу, подписанному Зеленским в октябре 2022 года, мирное урегулирование с РФ невозможно, пока ее президентом остается Владимир Путин.