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Правительство РФ ограничило экспорт бензина и дизельного топлива
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Это временная мера, принятая для стабилизации внутреннего рынка, заявили в кабмине undefined
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Правительство РФ ограничило экспорт бензина и дизельного топлива

Это временная мера, принятая для стабилизации внутреннего рынка, заявили в кабмине

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пояснившая, что эту меру ввели для стабилизации внутреннего рынка.


Постановление о временных ограничениях подписал премьер Михаил Мишустин. Такое решение поможет насытить рынок топлива, что, соответственно, позволит снизить цены для потребителей, отметили в пресс-службе правительства.


Ранее российский кабмин увеличил нормативы поставок бензина и дизельного топлива на биржу. Кроме того, был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.


20 сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что заградительная пошлина на топливо может привести к образованию излишков на рынке, но затем спровоцирует дефицит. По словам Дюкова, не следует исключать снижения оптовых цен. Эксперт предположил, что Россию может ждать уменьшение эффективности нефтеперерабатывающих заводов и, соответственно, падение объемов переработки.


Если данные меры окажутся недостаточно точно просчитаны — в таком случае на внутреннем рынке образуется дефицит моторного топлива, добавил Дюков. Он заметил, что в нынешней ситуации важно не разбалансировать переработку.


При этом вице-премьер России Александр Новак заявил, что кабмин прорабатывает ряд мер, которые позволили бы стабилизировать ситуацию на рынке топлива в стране. В частности, может быть составлен список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Власти хотят не допустить существенных колебаний цен на бензин и дизель в РФ, заключил Новак.


Розничные цены на бензин и дизельное топливо с начала года по 18 сентября выросли на 9,4%, сообщали в Росстате. Уже к концу лета скачок цен на бензин в РФ стал одним из самых сильных за последние 10 лет. В августе «Интерфакс» писал, что российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках.

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В «Газпром нефти» предупредили россиян о риске дефицита бензина и дизеля

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Dailystorm - В «Газпром нефти» предупредили россиян о риске дефицита бензина и дизеля
#бензин #правительство #топливо #ограничения
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