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В России приостановили вакцинацию от коронавируса для детей от 12 до 18 лет
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Это было сделано из-за запуска третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины undefined
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В России приостановили вакцинацию от коронавируса для детей от 12 до 18 лет

Это было сделано из-за запуска третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины

Замглавы по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что сейчас в стране приостановлена вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Это было сделано, потому что Минздрав России проводит третью фазу клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19, пояснил эксперт.


Александр Горелов выступает на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период». 


В России была создана только одна вакцина от ковида для детей с 12 до 18 лет, напомнил Горелов. Ее сделал Центр имени Гамалеи, по ней были проведены все клинические испытания.


У нового препарата обновленный актуальный штаммовый состав, сообщил ученый. Его цитирует «Интерфакс».


Ранее во время своего выступления на конференции Горелов заявил, что сейчас нет оснований для введения в России жестких ограничений из-за коронавируса. По его словам, суровые ограничения вряд ли появятся в этом эпидемиологическом сезоне.


Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю с 11 сентября по 17 сентября вырос на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил оперштаб. Показатель составил 8,2 случая на 100 тысяч населения.

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Эксперт Роспотребнадзора: Жесткие ограничения из-за коронавируса вряд ли появятся в этом эпидсезоне

Сейчас для их введения нет оснований, заявил ученый Александр Горелов 21 сентября 2023
Dailystorm - Эксперт Роспотребнадзора: Жесткие ограничения из-за коронавируса вряд ли появятся в этом эпидсезоне
#вакцинация #дети #коронавирус #здоровье
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