В России приостановили вакцинацию от коронавируса для детей от 12 до 18 лет

Замглавы по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что сейчас в стране приостановлена вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет. Это было сделано, потому что Минздрав России проводит третью фазу клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19, пояснил эксперт.





Александр Горелов выступает на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».





В России была создана только одна вакцина от ковида для детей с 12 до 18 лет, напомнил Горелов. Ее сделал Центр имени Гамалеи, по ней были проведены все клинические испытания.





У нового препарата — обновленный актуальный штаммовый состав, сообщил ученый. Его цитирует «Интерфакс».





Ранее во время своего выступления на конференции Горелов заявил, что сейчас нет оснований для введения в России жестких ограничений из-за коронавируса. По его словам, суровые ограничения вряд ли появятся в этом эпидемиологическом сезоне.





Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю с 11 сентября по 17 сентября вырос на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил оперштаб. Показатель составил 8,2 случая на 100 тысяч населения.