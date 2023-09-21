Задержаны подозреваемые в убийстве российских миротворцев в Карабахе

Командир корпуса армии Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, отстранен от обязанностей, задержаны первые подозреваемые в преступлении. Об этом сообщают ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве. Официально эта информация не подтверждена.





Миротворцы погибли 20 сентября. Автомобиль с российскими военными обстреляли из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг. Минобороны не уточнило число погибших. На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью миротворцев.





Российский миротворческий контингент в Карабахе состоит примерно из 2000 человек. Они размещены в регионе на основании соглашения о прекращении огня, заключенного между РФ, Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года.





19 сентября азербайджанские силы начали «локальные антитеррористические мероприятия» в Карабахе. Баку потребовал от Степанакерта роспуска правительства непризнанной республики и вывода оттуда армянских военных. Ереван утверждал, что в Карабахе нет армянских военных.





20 сентября стороны достигли соглашения о прекращении огня и разоружении сил Нагорно-Карабахской Республики. Степанакерт и Баку договорились решить вопросы реинтеграции региона и обеспечения прав армянского населения на встрече в азербайджанском Евлахе. Переговоры прошли 21 сентября.





С начала обострения конфликта в Карабахе российские миротворцы приступили к эвакуации местного населения. 21 сентября Минобороны сообщило, что бойцы эвакуировали из региона около пяти тысяч мирных жителей.