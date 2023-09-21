Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха около пяти тысяч жителей

В Минобороны РФ рассказали, что российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха около пяти тысяч мирных жителей. Граждан доставили в расположение миротворческого контингента.





Мирных жителей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов Карабаха. Сообщение Минобороны цитирует РИА Новости.





Всем эвакуированным гражданам предоставили места для отдыха и горячее питание. Им оказывают помощь российские военные медики.





В ведомстве рассказали, что миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе. В Минобороны также подчеркнули, что постоянно взаимодействуют с властями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, чтобы не допустить кровопролития и соблюдать нормы гуманитарного права.





Новое обострение конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах началось 19 сентября. Бывший госминистр Карабаха Рубен Варданян в этот день сообщил о массовом артобстреле региона.





После этого Минобороны Азербайджана объявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий». Баку потребовал роспуска правительства непризнанной республики и вывода оттуда армянских военных. Ереван утверждает, что в Карабахе нет армянских военных.