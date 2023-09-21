В МИД России указали, что учения НАТО носят все более провокационный характер

В МИД России заявили, что НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер, заявили РИА Новости в ведомстве, комментируя планы Североатлантического альянса провести учения Steadfast Defender в 2024 году.





Учения альянса будут проводиться вблизи границ с РФ, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД заметили, что «ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем «воображаемом» противнике на Востоке».





Но, как отметили в ведомстве, сейчас в НАТО даже не скрывают, что «отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России».





При этом заместитель министра иностранных дел Александр Грушко ранее называл учения Steadfast Defender «частью приготовлений к военному столкновению с Россией». Эти маневры Североатлантического альянса, по мнению дипломата, являются «очередным осознанным шагом по дестабилизации обстановки в Европе». Грушко также выразил уверенность, что «с военной точки зрения это ничего не даст».