Картаполов заявил, что мобилизованные подлежат ротации

Мобилизованные, как и другие участники СВО, подлежат ротации, заявил URA.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он указал, что ротация — тактический термин, такие действия не требуют дополнительных решений законодателей.





Агентство не приводит прямой цитаты Картаполова о том, что мобилизованные подлежат ротации. Депутат при этом указал, что этим военным, как и остальным, положено две недели отпуска за каждые полгода в зоне СВО. Об этом парламентарий говорил и 15 сентября. Тогда он сказал, что ротация не предусмотрена и мобилизованные вернутся домой после завершения специальной военной операции.





Частичную мобилизацию в России объявили год назад — 21 сентября 2022 года. Она продлилась чуть дольше месяца. По официальным данным, на службу в ВС РФ призвали свыше 300 тысяч человек.





Указа о завершении мобилизации нет. СМИ неоднократно писали о возможности второй волны призыва, но власти опровергают эти данные. Так, 5 сентября Картаполов назвал фейком опубликованный в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.