Зеленский в Совбезе ООН назвал два условия для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН озвучил два требования к России для завершения конфликта. Трансляция выступления главы государства шла на YouTube-канале международной организации.





Зеленский призвал полностью вывести российские войска, в том числе Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Второй пункт — полный возврат стране контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.





По словам украинского лидера, результатом выполнения озвученных им пунктов будет «честное, надежное и полное прекращение боевых действий».





На заседании Зеленский также предложил Генассамблее ООН право преодолевать вето постоянных членов Совбеза двумя третями голосов. По словам президента Украины, возможность для России накладывать вето — «то, что загнало ООН в тупик».





Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совбеза ООН в ответ на призывы вернуться к границам Украины 1991 года, что официальный Киев неоднократно обещал истребить жителей своих бывших территорий. Он поинтересовался, знакомы ли западные политики с такими заявлениями руководства Украины.





Глава МИД России также сказал, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, США могли бы потребовать от Украины отменить указ об отказе от переговоров с Россией. Согласно документу, подписанному Зеленским в октябре 2022 года, мирное урегулирование с РФ невозможно, пока ее президентом остается Владимир Путин.