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Число погибших из-за взрыва газа в Балашихе выросло до семи
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Под обломками многоэтажки нашли тела матери и дочки undefined
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Число погибших из-за взрыва газа в Балашихе выросло до семи

Под обломками многоэтажки нашли тела матери и дочки

Фото: © Ulyanov Vladimir / news.ru / Global Look Press

Количество погибших при взрыве газа в девятиэтажном доме в Балашихе выросло до семи, сообщает МЧС. Под завалами здания нашли тела женщины и ее дочери. 20 человек пострадали, восемь из них госпитализированы.


Спасатели полностью разобрали завалы на месте происшествия, вывезено 226 кубометров мусора, говорится в сообщении МЧС.


Взрыв в девятиэтажке в Балашихе произошел утром 20 сентября. Изначально обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах, затем произошло повторное обрушение.


Из пострадавшего дома эвакуировали 170 человек. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что все нуждающиеся в помощи с размещением жители расселены.


Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители рассматривают несколько возможных причин взрыва в Балашихе, среди них — неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.

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Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат по миллиону рублей

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Dailystorm - Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат по миллиону рублей
#подмосковье #происшествие #балашиха
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