Число погибших из-за взрыва газа в Балашихе выросло до семи

Количество погибших при взрыве газа в девятиэтажном доме в Балашихе выросло до семи, сообщает МЧС. Под завалами здания нашли тела женщины и ее дочери. 20 человек пострадали, восемь из них госпитализированы.





Спасатели полностью разобрали завалы на месте происшествия, вывезено 226 кубометров мусора, говорится в сообщении МЧС.





Взрыв в девятиэтажке в Балашихе произошел утром 20 сентября. Изначально обрушились плиты на третьем, четвертом и пятом этажах, затем произошло повторное обрушение.





Из пострадавшего дома эвакуировали 170 человек. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что все нуждающиеся в помощи с размещением жители расселены.





Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители рассматривают несколько возможных причин взрыва в Балашихе, среди них — неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.