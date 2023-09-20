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Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат по миллиону рублей
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Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое, предоставят по 500 тысяч рублей undefined
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Семьи погибших при взрыве газа в Балашихе получат по миллиону рублей

Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое, предоставят по 500 тысяч рублей

Все семьи погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат денежную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Выплаты также получат и пострадавшие при взрыве.


По словам вице-губернатора, тяжело пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей, получившим травмы средней степени тяжести — 300 тысяч и легкой — 100 тысяч. Он добавил, что людям предоставят средства и на восстановление имущества.


Семьям будет предоставлено по 30 тысяч рублей на каждого человека. Те, кто живут одни, получат по 50 тысяч рублей.


Хромушин уточнил, что дом будут восстанавливать. Не исключено, что жителям первого и пятого подъездов разрешат вернуться в свои квартиры уже завтра. Восстановление дома займет девять месяцев, добавил он.


В жилой девятиэтажке в Балашихе утром 20 сентября взорвался газ. Вскоре после начала разбора завалов произошло повторное обрушение, пострадали спасатели. В результате погибли пять человек, 13 получили травмы.


По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих пострадавший дом.

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#взрыв газа #московская область #балашиха #рф
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