Представитель Дани Милохина заявила, что пока не в курсе планов блогера о возвращении в Россию после новостей о розыске

Даня Милохин заявил, что ему «стало страшно» после сообщений о том, что его объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Представитель блогера Елизавета сказала Daily Storm, что пока не обладает информацией о том, планирует ли Милохин возвращаться в Россию. Сейчас тиктокер находится в Дубае.





«Не могу пока сказать, к сожалению, планирует он или нет [возвращаться в РФ]. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у него все было хорошо», — сказала Елизавета.





О розыске 19 сентября впервые написали РИА Новости. Как рассказал агентству источник, Милохин зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал. При этом ТАСС писал, что блогер не числится в базе федерального розыска МВД. 20 сентября в военкомате в Анапе заявили RT, что также не в курсе этой информации.





11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил РФ. По ее мнению, этот шаг способствовал бы патриотическому воспитанию, а у Милохина появилась бы возможность доказать верность стране.