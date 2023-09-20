Новости
Новости 18+
St
Представитель Дани Милохина заявила, что пока не в курсе планов блогера о возвращении в Россию после новостей о розыске
18+
В соцсетях тиктокер написал, что ему «стало страшно» после сообщений о том, что его якобы ищет военкомат undefined
Эксклюзив Новости

Представитель Дани Милохина заявила, что пока не в курсе планов блогера о возвращении в Россию после новостей о розыске

В соцсетях тиктокер написал, что ему «стало страшно» после сообщений о том, что его якобы ищет военкомат

Даня Милохин заявил, что ему «стало страшно» после сообщений о том, что его объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Представитель блогера Елизавета сказала Daily Storm, что пока не обладает информацией о том, планирует ли Милохин возвращаться в Россию. Сейчас тиктокер находится в Дубае.


«Не могу пока сказать, к сожалению, планирует он или нет [возвращаться в РФ]. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у него все было хорошо», — сказала Елизавета.


О розыске 19 сентября впервые написали РИА Новости. Как рассказал агентству источник, Милохин зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал. При этом ТАСС писал, что блогер не числится в базе федерального розыска МВД. 20 сентября в военкомате в Анапе заявили RT, что также не в курсе этой информации.


11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обратилась к руководству Минобороны России с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил РФ. По ее мнению, этот шаг способствовал бы патриотическому воспитанию, а у Милохина появилась бы возможность доказать верность стране.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#блогер #розыск #даня милохин #военкомат
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»