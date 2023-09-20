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Орешкин: У работодателя и сотрудника есть возможность договориться о введении четырехдневной рабочей недели
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Предприятия сами определяют график труда, отметил помощник президента России undefined
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Орешкин: У работодателя и сотрудника есть возможность договориться о введении четырехдневной рабочей недели

Предприятия сами определяют график труда, отметил помощник президента России

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в соответствии с законом у работодателя и сотрудника есть возможность договориться о введении четырехдневной рабочей недели. Так он ответил журналистам на вопрос об обсуждении введения такой инициативы в стране.


Орешкин сказал, что российские предприятия сами определяют график работы. По его словам, это «вопрос договоренности всегда между работодателем и работниками в конкретном месте». Помощника президента цитирует РИА Новости.


По результатам опубликованного в мае исследования 81% российских компаний поддерживает сокращение рабочей недели до четырех дней. Но только 4% предприятий рассматривают эту возможность в ближайшие годы.


Ввести четырехдневную рабочую неделю в России в качестве эксперимента ранее неоднократно предлагал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.


При этом он призывал сохранить такие же зарплаты, что и при пятидневке. Политик отмечал, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

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