Нижегородский Telegram-канал обжалует первое решение ФАС по делу об отсутствии маркировки рекламы в постах

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело из-за наличия в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород» 16 постов без рекламной маркировки. Представитель канала Илья рассказал Daily Storm, что они планируют обжаловать решение регулятора. Слушания по делу уже назначены.





«Планируем обжаловать, заседание 16 октября. Уведомление [о нарушении] пришло на электронную почту», — рассказал Илья.





По словам представителя, речь идет о постах, содержащих призывы к подписке на сторонние Telegram-каналы.





«По-моему, РКН говорил, что это не является рекламой, не нужна маркировка. Мы проверили, у нас на товарке от юрлиц всегда есть маркировка. А на такие взаимные посты, когда размещаешь «подпишись на другой канал», — там, соответственно, не было. Это физлица, там ничего ни у кого нет», — отметил он.





Ранее о возбуждении дела сообщило издание «Подъем». Как сообщили СМИ в пресс-службе нижегородского управления ФАС, нарушения закона о рекламе были найдены в постах канала «Мой Нижний Новгород», опубликованных со 2 по 12 сентября. Поводом для проверки стало обращение физического лица, чье имя названо не было. Это первый известный случай возбуждения дела по новому закону о рекламе.





Закон о маркировке рекламы в интернете вступил в силу 1 сентября. Теперь все рекламные материалы должны быть промаркированы и отличимы от обычного контента. Штрафы за отсутствие пометок — до 100 тысяч рублей для физлиц и 500 тысяч для юрлиц.