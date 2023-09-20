В Нагорном Карабахе обстреляли авто с российскими миротворцами, солдаты погибли

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что военнослужащие погибли.





В Минобороны РФ рассказали, что машину обстреляли из стрелкового оружия. В настоящее время на месте происшествия работают следователи из России и Азербайджана. Они установят все обстоятельства трагедии.





Ранее Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями военных Азербайджана в Карабахе названы Вооруженные силы Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие.





В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза.





20 сентября Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий: в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить свои боевые позиции и полностью разоружиться.