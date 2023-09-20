Москва готовится стать крупнейшим центром киноиндустрии

В Москве начнется реализация пилотного проекта по созданию цифровой киноплатформы film.moscow. Она представляет собой единую точку доступа ко всем услугам и сервисам для организации киносъемок в столице. Постановление на этот счет подписал мэр Сергей Собянин.





Киностудии и съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии, провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование. Всего в базе данной киноплатформы будут представлены 12 съемочных площадок, более 200 объектов для киносъемок, около 30 киношкол, четыре кинокластера и многое другое.





Власти столицы отмечают, что film.moscow будет работать по принципу одного окна. Это кардинально изменит подход к согласованию съемок в городе, ведь аренда павильона или площадки станет такой же простой, как бронирование гостиничного номера. Нужно будет авторизоваться на специальном сайте и подать соответствующую заявку в электронном виде.





С помощью киноплатформы деятели кино также смогут подать заявку на получение городской финансовой поддержки, в том числе на экспорт и адаптацию продукции, например, дублирование, а также на проведение съемок на территории столицы и создание образа Москвы в киноискусстве.





Киноплатформа позволит укрепить позиции Москвы как крупнейшего центра киноиндустрии и важнейшей съемочной площадки, а также повысит конкурентоспособность отечественных фильмов как в России, так и во всем мире.