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Алиев заявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей операции в Карабахе
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Президент уточнил, что республика восстановила свой суверенитет undefined
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Алиев заявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей операции в Карабахе

Президент уточнил, что республика восстановила свой суверенитет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о выполнении за сутки всех задач «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в обращении к народу, уточнив, что «армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ».


По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет. Алиев также отметил, что отдал распоряжение военным не наносить удары по мирным объектам и военнослужащие Азербайджана добились этого при помощи высокоточного оружия. Обращение президента ведет YouTube-канал AZTV.


Азербайджанский лидер также заявил, что Баку «пошел бы до конца», если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.


Ранее Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями военных Азербайджана в Карабахе названы Вооруженные силы Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие.


20 сентября Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий: в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить свои боевые позиции и полностью разоружиться.

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#азербайджан #армения #нагорный карабах #в мире
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