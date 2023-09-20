Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации и упрекнул СМИ во лжи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем и своей госпитализации. В своем Telegram-канале политик объяснил, что во время служебной командировки он приезжал в Центральную клиническую больницу навестить дядю — Магомеда Кадырова.





Кадыров отметил, что застал дядю в добром расположении духа. По его словам, даже на больничной койке Магомед Кадыров держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам своей семьи.





Глава Чечни подбодрил дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил профессионализм врачей ЦКБ. По его словам, благодаря им его «дорогой дядя через пару недель, с дозволения Аллаха, оправится от недуга».





Говоря о слухах, распространяемых СМИ, Кадыров заявил, что жив, здоров и совершенно не понимает, почему даже в случае его болезни должна подыматься шумиха. Произошедшее позволило людям узнать, «какие СМИ и персоны откровенно лгут читателям», подчеркнул он.





В последние дни Telegram-каналы и СМИ писали о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ. До этого появлялись публикации о его смерти, которые Кадыров лично опроверг.